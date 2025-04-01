В России представили автодом для путешествий на базе «Газель Next»

Российские инженеры разработали полноценный автодом на базе фургона «Газель Next». Созданием дома на колесах занимались специалисты компаний «Современные транспортные технологии» и «АКРОСС». Новинку представили в рамках форума производителей кемперов и туроборудования Camper Forum.

© ГК «СТТ»

Разработчикам удалось разместить в жилом модуле все необходимое оборудование для длительных путешествий.

Автодом построен на базе самого крупного фургона «Газель Next», колесная база которого составляет 3745 миллиметров. Автомобиль приводит в движение 150-сильный дизельный мотор, который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Кроме того, машина оснащена задней пневматической подвеской.

© ГК «СТТ»

© ГК «СТТ»

© ГК «СТТ»

Специалистам удалось разместить в жилом модуле автодома четыре кровати, полноценный санузел, кухню с холодильником и плитой, систему отопления, а также множество багажных отделений и раскладные стулья для пикника. Кроме того, фургон оснастили дополнительной энергосистемой с генератором, гелевыми аккумуляторами и солнечными батареями.

В мае прошлого года российские инженеры показали автодом, построенный на базе ГАЗ «Садко Next». Машину стоимостью 13 миллионов рублей можно эксплуатировать в течение всего года.