Представлен роскошный дом на колёсах с камином и двумя ванными

В последние несколько лет в США резко выросла популярность жизни в кемперах. Однако далеко не всегда подобные мобильные дома — образцы аскетизма. Например, в представленном на днях автобусе Thor Motor Coach Riviera 38RB есть всё необходимое для комфортной жизни.

© Leo's Vacation Center

По данным производителя, этот кемпер является самым большим на рынке. Его длина составляет 11,6 метров и он относится к классу «А» — такие модели строятся на шасси полноразмерных автобусов или грузовиков. В движение их приводят мощные дизели, что позволяет перевозить жилой модуль и мебелью, бытовой техникой и техническими жидкостями. К слову, полная масса этого исполина составляет 14 500 кг.

Автобус рассчитан на шесть человек и имеет три выдвижные секции для расширения жилой площади. В гостиной можно найти диван, кресла, телевизор и даже камин. Чуть дальше расположена кухня со всей необходимой техникой, стиральная машинка с сушилкой и две ванные комнаты.

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

© Leo's Vacation Center

Отдельный телевизор установлен снаружи автобуса и прикрыт защитной панелью. Он предназначен для просмотра фильмов и передач на открытом воздухе.

Владельцу предложено жить в отдельной комнате с кроватью размера king-size, причём она оснащается электроприводом, который позволяет наклонить её в более удобную позицию для просмотра телевизора.

Стоимость жилого автобуса составляет $260 000 (22 млн рублей).