Уникальный Brabus предлагают за 125 000 000 рублей

Один из 15 произведенных багги Mercedes-Benz G 63 AMG Brabus Crawler Special Colour предлагает к заказу компания из Благовещенска. 900-сильный внедорожник создан на базе Mercedes-Benz G-класса, но имеет уникальный углепластиковый кузов и доработанные подвески.

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Тюнинг-ателье основательно поработало над легендарным внедорожником, модернизировав практически все агрегаты. Спереди и сзади применены колесные редукторы, благодаря которым дорожный просвет составляет 530 мм. Пружины, амортизаторы, рычаги передней подвески и крепление заднего неразрезного моста - оригинальные.

Рабочий объем силового агрегата увеличен до 4,4 литра, установлены новые турбокомпрессоры, поршневая группа, топливные насосы и ряд других оригинальных деталей. В результате мощность увеличена до 900 л.с., максимальный крутящий момент составляет 1050 Н∙м.

Оригинальный кузов целиком сделан из углепластика, а двери и стекла конструкцией не предусмотрены. Передняя панель и спортивные кресла также выполнены из этого материала, благодаря чему багги “похудел” относительно базового G-класса: с 2560 до 2065 кг.

Разгон с места, по заявления производителя, занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость из соображений безопасности ограничена на отметке 160 км/ч. Однако важно учитывать, что Brabus Crawler не сертифицировался для дорог общего пользования - эксплуатировать его можно только на закрытых территориях.

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