Li Auto готовится продать миллионный кроссовер

Осенью 2025 года китайский автопроизводитель Li Auto начнет официальные поставки своих электрокаров на российских рынок. Автомобили уже проходят сертификацию, формируется дилерская сеть. А пока Li Auto рапортует о рекордных продажах кроссоверов линейки L — ожидается, что в скором времени будет продан миллионный экземпляр.

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Электрические кроссоверы продаются в России уже давно, но до сих пор это были исключительно «серые» поставки. Несмотря на это, модели Li Auto в число самых популярных популярных.

На флагманскую модель L9 приходилось порядка 40% продаж, его младший брат L7 выбирали 47% покупателей, а кроссовер L6 занимал порядка 10%.

В целом по миру расстановка сил несколько иная. По информации производителя, флагманом продаж является модель L7, представленная в марте 2023 года — на данный момент реализовано 290 000 единиц.

На втором месте находится флагман L9, выпускающийся с 2022 года, его результат — свыше 250 000 экземпляров. Замыкает тройку лидеров прошлогодний дебютант L6 — произведено более 230 000 автомобилей.

Вообще, гибридные кроссоверы стартапа Li Auto взяли российского покупателя в серьёзный оборот. Довольно быстро у пришельцев с Востока появилась армия поклонников...

Некоторые пользователи даже ставят их выше признанных авторитетов типа Range Rover и Mercedes-Benz GLS. При этом захватывающая история становления компании и её бессменного босса для большинства остаётся тайной за семью печатями.

Марка основана выдающимся человеком по имени Ли Сян. Иногда его называют «китайским Илоном Маском», и этот комплимент не приукрашивает действительность, а весьма точно ей соответствует.