Mercedes-Benz может отказаться от бюджетных моделей

Mercedes-Benz Group AG планирует отозвать свои самые бюджетные автомобили из США. Немецкий автопроизводитель рассматривает возможность снижение продаж моделей начального уровня в связи с пошлинами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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При этом на данный момент окончательного решения еще нет.

Ранее стало известно, что новые импортные пошлины Америки начнут действовать незамедлительно. О них президент Дональд Трамп объявит 2 апреля.

Напомним, что Еврокомиссия оштрафовала 15 крупных автопроизводителей. Корейский автоконцерн Hyundai ведет подготовку к возвращению на российский рынок.