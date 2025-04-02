Mercedes-Benz может отказаться от бюджетных моделей в Америке из-за новых пошлин
Mercedes-Benz Group AG планирует отозвать свои самые бюджетные автомобили из США. Немецкий автопроизводитель рассматривает возможность снижение продаж моделей начального уровня в связи с пошлинами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом на данный момент окончательного решения еще нет.
Ранее стало известно, что новые импортные пошлины Америки начнут действовать незамедлительно. О них президент Дональд Трамп объявит 2 апреля.
Напомним, что Еврокомиссия оштрафовала 15 крупных автопроизводителей. Корейский автоконцерн Hyundai ведет подготовку к возвращению на российский рынок.