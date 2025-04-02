Geely анонсировала рестайлинг Atlas

С момента старта Geely Atlas, именуемого в Китае Boyue L, прошло девять лет. На данный момент кроссовер представлен более чем в 60 странах по всему миру, а количество проданных авто перевалило за 2 млн экземпляров. Текущая версия "Атласа" дебютировала несколько лет назад, и в "Джили" решили, что пришла пора обновить модель.

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Geely Atlas получил полностью изменённое оформление передней части: решётка с нетривиальным исполнением ламелей, узкие фары без вертикального продолжения, воздухозаборники с Т-образными вставками. Сзади изменения коснулись графики фонарей и пересмотру бампера.

В Geely особенно похвастались длиной светодиодной полосы, проходящей под кромкой капота спереди - 2,4 м, а её площадь освещения составляет 184 х 23 м. Длина светодиодной "ленты" в фонарях ещё больше - 2,9 метра.

Анонсировано появление на "Атласе" "полнофункциональной системы искусственного интеллекта", которая выведет управление кроссовером, в том числе в режиме с частичным автопилотом, на новый уровень.

Пока для нового Geely Atlas заявлен только турбомотор 2.0 литра мощностью 218 л.с. и 7-ступенчатый "робот". Дорестайлинговый кросс предлагается также с мотором 1.5 мощностью 181 л.с. Привод - передний.