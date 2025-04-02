Если вы следите за китайским автопромом, то знаете: Поднебесная продолжает удивлять. На этот раз BAIC готовит к выходу BJ40e EREV — гибридный внедорожник с рекордным запасом хода и мощью, достойной спортивного купе. Официальный старт продаж 7 апреля, и вот почему эта модель заслуживает внимания.

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Двигатель как генератор, а батарея — как сердце

BAIC BJ40e — это range-extender (EREV), то есть машина, где бензиновый мотор не крутит колёса, а лишь заряжает аккумулятор. Под капотом — 1.5-литровый турбомотор (185 л.с.), но главная сила кроется в двух электродвигателях (по одному на оси). Итоговая производительность системы 540 л.с. и 655 Нм, что для 2.6-тонного внедорожника означает разгон до 100 км/ч за 5.5 секунды.

Но главный козырь — запас хода:

1 200 км суммарно по циклу CLTC (с учётом работы ДВС)

152 км на чистом электричестве (благодаря батарее 40.3 кВтч)

Расход топлива — всего 1.39 л/100 км (по WLTC)

Заряжается BJ40e быстро: 30 минут на зарядной станции — и батарея пополнится с 30% до 80%.

Дизайн: брутальный, но с цифровым сердцем

Внешне BJ40e почти неотличим от бензинового BJ40 — та же «коробчатость», мощные колёсные арки и узнаваемая решётка радиатора. Но внутри — царство цифры:

10.25-дюймовая приборка

Два 12.8-дюймовых экрана (мультимедиа + пассажирский)

Чип Qualcomm Snapdragon 8155 и голосовой помощник

Габариты: 4790*1940*1964 мм — это как у Mazda CX-50, но с поправкой на внедорожный клиренс.

Цена и перспективы

Стартовая цена BAIC BJ40e в Китае — 224 800 юаней (~2,6 млн руб.), топовая версия — 244 800 юаней (~2,8 млн руб.). Пока о выходе в другие рынки не сообщается, но если BAIC решит экспортировать эту модель, у других гибридных внедорожников с рамным кузовом появятся серьёзные проблемы.

В России бензиновый BAIC BJ40 представлен официально и собирается на калининградском Автоторе. Стартовая цена сегодня 3 365 000 рублей, модель все еще редко встречается на российских дорогах. Если представительство производителя решится на импорт гибрида BJ40e, то наверняка часть покупателей обратит внимание и на него, но популярность Li Xiang этому бойцу не светит — слишком уж он заточен под бездорожье.