Глава АвтоВАЗа назвал падение российского авторынка «драматическим»

В марте продажи автомобилей в России упали на 44,4 процента. Это драматическое падение, сказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, отметив также слабый результат всего первого квартала 2025 года. У самой Lada динамика более позитивная, чем у рынка в целом, но в годичном сравнении спрос на продукцию АвтоВАЗа тоже значительно сократился — на 33 процента.

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Падение рынка в марте и итоги первого квартала подтверждают прогноз о сокращении продаж в 2025 году, сказал Соколов. Причин несколько — высокая ключевая ставка и строгие требования банков, отпугивающие заемщиков, а также большие запасы непроданных иномарок — около полумиллиона.

АвтоВАЗ тоже столкнулся с затовариванием, но ему все же удалось нарастить спрос к февралю 2025 года, хоть и всего на 7,4 процента. Помогли в этом «конкурентная ценовая политика, доступность сервисных услуг в самой широкой в стране дилерской сети и выгодные предложения корпоративного банка», сказал Соколов.

При этом к марту 2024 года продажи Lada обрушились на 33 процента. В марте АвтоВАЗ реализовал 28,7 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин, а за первый квартал — 76,2 тысячи.

На этой неделе АвтоВАЗ лишил Niva Legend, Granta, а также Vesta SW, Vesta SW Cross и Vesta Cross более двух десятков исполнений. Представитель компании объяснил изменения в списках «стандартной практикой бренда по обновлению комплектаций».