Geely Atlas с другим дизайном показали на официальных фото, он объявлен новым поколением

Компания Geely готовится вывести на домашний рынок преобразившийся паркетник Boyue L (в России дореформенная модель носит имя Atlas). Пятидверка лишилась клыкастой головной оптики и слегка подросла. Техника прежняя.

В России кроссовер Geely Atlas второго поколения официально стартовал в начале прошлого года. А вот в родном Китае этот SUV присутствует с 2022-го, там он зовется Geely Boyue L и считается моделью третьего поколения, хотя на деле это тоже вторая генерация. Ведь то, что там относят ко второму поколению, лишь рестайлинг. В феврале 2025-го китайский Минпром «слил» сертификационные снимки обновленного Boyue L. А теперь опубликованы фирменные изображения, пусть пока и «фрагментарные». Одновременно Geely объявила такой кроссовер моделью четвертого поколения. Впрочем, и это только модернизация.

Дизайн передней части стал проще. Паркетник лишился светодиодных клыков ходовых огней, диодных же «штрихов» и компактных блоков фар. Вместо них появилась оптика более привычной формы, которую объединяет сплошная светящаяся полоска. Еще заменили радиаторную решетку – на ней отныне красуются хромированные вертикальные плашки. Другими также стали бамперы, у задних фонарей новая начинка. Наконец, задний номерной знак перенесли с багажной двери ниже.

Согласно сертификату, длина нового Geely Boyue L равна 4730 мм, ширина — 1910 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2785 мм. Габариты прежнего кроссовера для Китая: 4670/1900/1705 мм, расстояние между осями – 2777 мм.

Интерьер все еще не засвечен. Не исключено, что внутри вместо вертикального планшета установили обычный экран мультимедиа. При этом в Geely заявили, что Boyue L имеет «искусственный интеллект».

Паркетник с новым дизайном сертифицирован с прежними моторами. В Китае Geely Boyue L представлен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 181 и 218 л.с. соответственно, оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На родине предыдущая модель бывает только с передним приводом (в РФ у Atlas есть полноприводное исполнение), у нового кросса версии 4WD тоже, вероятно, нет.

Премьеру преобразившийся Geely Boyue L может справить на Шанхайском автосалоне, который откроется в конце апреля. Но полноценные официальные картинки наверняка появятся раньше.