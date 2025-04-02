BYD продал почти миллион машин за первый квартал года

С января по март одному из крупнейших китайских автопроизводителей удалось реализовать 416 388 электрокаров, что почти на 40 процентов больше, чем год назад. Продажи гибридов составили 569 710 единиц — на 76 процентов больше результата первого квартала 2024 года. Только в марте BYD поставил за рубеж 206 084 электромобиля, нарастив экспорт на 111 процентов.

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Доля PHEV-автомобилей в структуре продаж BYD за год увеличилась с 51,9 процента до 57,8. Электрокары, соответственно, уступают: их доля снизилась с 48,1 до 42,2 процента.

По прогнозам аналитиков, в этом году BYD установит очередной рекорд и продаст 5,5 миллиона автомобилей по всему миру. Результат прошлого года — 4,3 миллиона, 2023-го — три миллиона.

Только в марте 2025-го BYD продал 377 420 автомобилей, из них 371 419 — легковые. Производство чуть опережает продажи: с конвейеров сошло 395 091 машина, что на треть больше, чем год назад. На экспорт в марте отправились 72 723 машины — рост почти вдвое с марта 2024-го и на 8,5 процента с февраля 2025-го.

Рост интереса к гибридам отмечают и другие автокомпании. Например, Toyota, которая с трудом справляется с высоким спросом. Покупатели на ключевых рынках жалуются, что им приходится ждать заказанных машин месяцами — в том числе в Китае, где в прошлом году только гибриды оказались «в плюсе» по продажам.