На стоянках дилеров скопились сотни тысяч китайских автомобилей

АвтоВАЗ: в России — почти полумиллионные стоки новых автомобилей. Тольяттинский автогигант подводит итоги первого квартала. Так, с января по марта было продано 76 217 автомобилей Lada. При российский авторынок проосел на 24,8%, а Lada показала более оптимистичные резльтаты — отгрузки упали только на 16,8%, рыночная доля даже выросла, достинув 28,7%.

«Драматическое падение рынка в марте и итоги первого квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка», — отметил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

По мнению главы компании, негативное влияние оказывают высокая ключевая ставка, ужесточение кредитной политики, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезённых в 2024 году.

Всё это, как считает господин Соколов, становится причиной «беспрецедентного необоснованного демпинга». И в данной ситуации особенно важны взвешенные решения, включая регулировку баланса импортных стоков.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

Ранее гендиректор КамАЗ: отметил затоваривание китайскими грузовиками. По его данным, на стоянках дилеров скопились десятки тысяч китайских грузовиков, так как продавцы привезли слишком много «поднебесной» техники.