Лифтбек Polestar 2 получил мощный чип и премиум-аудиосистему

Электрокарам 2026 модельного года пересмотрели оснащение, добавили новый цвет кузова и самые легкие на сегодняшний день колеса. Кроме того, вариант Standard Range Single Motor обзавелся новой батареей и немного нарастил запас хода.

© Motor.ru

Шведская Polestar представила лифтбек Polestar 2 нового, 2026 модельного года. Электрокар уже можно заказать в Европе, а скоро он появится и на других рынках. Одно из изменений — чип мультимедиа Qualcomm Snapdragon, пришедший на смену морально устаревшему Intel Atom. Он сделал интерфейс медиасистемы более отзывчивым и плавным и увеличил скорость загрузки приложений.

© Polestar

© Polestar

© Polestar

Также для Polestar 2 стала доступа аудиосистема Bowers & Wilkins с 14 динамиками. В ней используется технология Tweeter-on-Top, сегодня широко применяемая в high-end колонках, и среднечастотные динамики с композитными диффузорами Continuum, обеспечивающие максимально чистый звук. Наличие такой акустики выдают характерные сеточки из нержавеющей стали в задних дверях.

© Polestar

На Polestar 2 дебютировал новый цвет — песочный Dune. Его описывают как современный «металлик» со слюдяным эффектом, который заменит золотистый Jupiter. Также появились новые 20-дюймовые кованые колеса Performance — самые легкие на сегодняшний день. Частью пакета Plus Pack стала обивка из биовинила MicroTech оттенка Charcoal и декоративные накладки Black Ash.

© Polestar

Наконец, для лифтбека предложили новый опциональный пакет Prime. Он включает оснащение из наборов Pilot, Plus и Climate плюс тонировку задней полусферы. По технике изменение только одно — батарея CATL емкостью 70 киловатт-часов у версии Standard Range Single Motor вместо прежней на 69 киловатт-часов от LG Chem. Запас хода по циклу WLTP из-за этого увеличился с 546 до 554 километров.