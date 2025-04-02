В РФ перезапустят национальную систему краш-тестов автомобилей

Росстандарт планирует перезапуск национальной системы краш-тестов и рейтинга безопасности автомобилей RuNCAP, сообщил руководитель агентства Антон Шалаев.

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Шалаев в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что с учётом появления большого количества новых участников на рынке ведомство считает необходимым создать свою методику рейтинговой оценки безопасности легковых автомобилей. Все необходимые методические материалы для этого уже имеются, заверил он

По словам специалиста, правовая основа для RuNCAP уже существует, и теперь крайне важно, чтобы к ней присоединились не только российские, но и зарубежные производители машин, чья продукция активно представлена на нашем рынке.

Глава агентства отметил, что в 2019 году в РФ уже начали работу над разработкой процедуры и методики для проведения краш-тестов. Однако затем последовала череда неблагоприятных событий для отечественного рынка. Так, в 2020-2021 годах из-за пандемии нарушились поставки машин в страну, а в 2022 году в российском автомобильном мире произошли кардинальные изменения, резюмировал он.

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