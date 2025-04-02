В продаже появился автомобиль Сталина

На одном из сайтов бесплатных объявлений появился в продаже раритетный автомобиль ЗИС-101 1938 года выпуска. Продавец из Новосибирска просит за свою машину рекордные 95 000 000 рублей.

© Российская Газета

История создания первого советского партийного лимузина непосредственно связана с фигурой Иосифа Сталина. Именно от него исходила инициатива по разработке в СССР нового представительского седана. Производство первой партии лимузинов стартовало в 1936 году, а серийная сборка началась лишь год спустя и продолжалась вплоть до начала Второй мировой. Машина может похвастаться тем, что она среди первых была показана мировой публике на выставке в Париже в 1937 году. С началом Великой Отечественной войны модель оказалась на фронте и не раз выручала людей от неминуемой гибели.

Представленный 87-летний образец из объявления, по заверению владельца, прошел полную техническую реставрацию. Кузов, окрашенный в черный цвет, не потерял былого лоска, а изобилие хромированных деталей придают машине неповторимый стиль. Под капотом ретромобиля расположен 5,8-литровый рядный восьмицилиндровый двигатель, который для своего времени выдавал внушительные 110 лошадиных сил. В паре с ним трудится механическая трансмиссия. Интерьер выполнен в светлых тонах и покрыт качественными материалами.

Ранее "РГ" рассказала о том, что в РФ выставили на продажу ВАЗ-2108 в состоянии "капсулы времени".