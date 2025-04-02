В России подешевели пикапы Sollers ST6

Компания Sollers снизила цены на дизельные версии пикапа ST6, который собирается на УАЗе. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

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«В России подешевел отечественный пикап Sollers ST6, который с января текущего года выпускается на УАЗе. Цены двух его дизельных комплектаций в начале апреля снизились на 50 тыс. рублей», — отмечается в публикации.

Автомобиль с дизелем 2.0 мощностью 136 л.с. после снижения цен в базовой версии стоит 2,68 млн рублей. В исполнении Comfort с дизелем автомобиль стоит 2,78 млн рублей.

Выпуск дизельного двигателя, которым оснащается пикап, локализован в России на заводе Sollers в Елабуге. Этот мотор планируется также устанавливать на коммерческую технику УАЗ «Профи» и внедорожники «Патриот».

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