У бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге прошла смена собственника

С 1 апреля 2025 года ФГУП "НАМИ" не является учредителем ООО "Шушары-Авто", пишет KP.ru со ссылкой на обновлённую запись в ЕГРЮЛ. До НАМИ предприятие принадлежало компании Toyota.

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Новый собственник производственной площадки не раскрывается, однако "Шушары-Авто" по-прежнему возглавляет Андрей Панков, директор ООО "Аурус". Возможно, на бывшем заводе Toyota наладят выпуск премиальных автомобилей.

Накануне "РГ" сообщала о том, что бывший завод японского автопроизводителя в России показал по итогам 2024 финансового года убыток в размере более 434 млн рублей.