Электрический кросс-лифтбек Polestar 2 опять обновлен

Шведский кросс-лифтбек китайской сборки пытается стать привлекательнее для покупателей на фоне падения продаж: только что он получил очередную порцию обновок, которые уже доступны для покупки.

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Электрический кросс-лифтбек Polestar 2 дебютировал в 2019 году, основным рынком сбыта для него, как и для всей компании Polestar, является Европа. Обновления Polestar 2 получает довольно часто, в 2023 году кросс-лифтбек даже пережил смену компоновки, а новые цвета и отделочные материалы появляются у него чуть ли не каждые полгода, последняя такая порция обновлений «приехала» к нему прошлым летом. В начале этого года Polestar 2 вместе с другими моделями шведской марки обзавёлся спецверсией Arctic Circle в раллийном стиле.

К сожалению, частые обновления не делают Polestar 2 более популярным: в прошлом году его продажи в Европе, по данным JATO Dynamics, сократились на 39% до 21 608 шт., а за первые два месяца 2025 года продано 1848 шт. (-23% по сравнению с АППГ). У таких показателей есть несколько причин: глобальное замедление спроса на электромобили, введённые в прошлом году Евросоюзом повышенные пошлины на электромобили китайской сборки и тот факт, что Polestar 2 уже не молод — на рынке есть десятки более свежих конкурентов по более привлекательным ценам.

Тем не менее новый гендиректор Polestar Михаэль Лошеллер продолжает одаривать Polestar 2 обновками — благо они не слишком затратные. Представленное сегодня обновление привязано к 2026 модельному году, при этом машины 2026 модельного года уже доступны для заказа у европейских дилеров Polestar. Мультимедийная система Polestar 2 получила мощный процессор Qualcomm Snapdragon (к сожалению, модель не указана) для более быстрого запуска приложений и более плавной работы графического интерфейса. За доплату в 2000 евро теперь доступная топовая 1350-ваттная аудиосистема Bowers & Wilkins с четырнадцатью громкоговорителями, накрытыми изящными сеточками из нержавеющей стали.

В цветовой палитре кузова появился новый песчаный цвет Dune, заменивший прежний похожий цвет Jupiter. В составе пакета Performance появились 20-дюймовые колёсные диски нового дизайна, они же самые лёгкие в гамме. В очередной раз обновлены отделочные материалы салона (появились новые комбинации). Расширен список опций — брать их общим пакетом теперь выгоднее. Изменений по части техники нет, сообщается лишь, что при подключении к зарядному терминалу можно настроить автоматическую зарядку, активировав функцию Plug & Charge, то есть воткнул кабель и процесс пошёл.

В Германии Polestar 2 сейчас стоит от 48 990 евро за базовую одномоторную версию Standard Range Single Motor (272 л.с., 70 кВт·ч, 554 км на одной зарядке по циклу WLTP) до 66 990 евро за двухмоторную полноприводную версию Long Range Dual Motor Performance (476 л.с., 82 кВт·ч, 568 км на одной зарядке по циклу WLTP). С полным набором опции топовый Polestar 2 обойдётся примерно в 75 000 евро.

Добавим, что ближе к концу текущего десятилетия у Polestar 2 появится преемник, подробнее о грядущих новинках шведского бренда мы рассказывали в отдельном материале.