В РФ стали реже лишать прав за пьяную езду

В 2024 году около 237 тысяч граждан лишились водительских прав за управление транспортом в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. В Госавтоинспекции отметили снижение количества нарушителей на 27 тысяч человек.

Всего же в прошлом году гаишники поймали на дорогах порядка 384 водителей, которые были пьяны или отказались от прохождения медосвидетельствования.

Из них 56 тысяч нарушителей суд отправил под административный арест, 25 тысяч человек наказали только штрафом, и 237 тысяч лишились водительских прав.

В Госавтоинспекции также отметили, что по сравнению с 2023 годом показатели снизились. Так, в позапрошлом году было обнаружено 478 тысяч пьяных водителей, из них 63 тысячи по решению суда подверглись аресту, более 22 тысяч человек были оштрафованы, более 262 тысяч лишены прав и получили штраф.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Тем временем стало известно, что опытные водители попадают в ДТП чаще новичков. Автомобилисты, стаж которых превышает 30 лет, чаще других попадали в дорожно-транспортные происшествия в 2024 году — на их долю приходится 16,7 тысячи аварий. Об этом говорится в статистике Госавтоинспекции России.