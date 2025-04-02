В Россию привезли «Фольксвагены» по 1 700 000 рублей

В сегменте бюджетных моделей выбор на российском рынке сегодня небогат — либо «Лады», либо «Солярисы», либо немногочислнные «китайцы». Но на нескольких классифайдах появилось ещё одно интересное предложение — седан Volkswagen Lavida XR с китайского рынка.

Седан создан на платформе Volkswagen MQB-А0, а собирается на заводе совместного предприятия SAIC-VW. Длина составляет 4561 мм, колёсная база — 2651 мм. Объём багажника — 498 литров.

Все версии Lavida XR оснащаются атмосферным бензиновым двигателем MPI серии ЕА211, мощностью 112 л.с. Сочетается он исключительно с 6-диапазонной автоматической коробкой передач.

Никаких турбо, никаких «роботов» — отличное сочетание для российского рынка. Базовое оснащение включает кондиционер, тканевый салон, цифровую «приборку», светодиодную оптику, литые диски, мультифункциональный руль и медиасистему с сенсорным дисплеем.

Именно такая версия предлагается по цене от 1,7 миллиона рублей. Но важно учесть два нюанса: во-первых, машина будет белого цвета, а во-вторых, в цену включена доставка только до Благовещенска.

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Если же нужно получить автомобиль в центральном регионе России, расценки будут другими: доставить Lavida XR под заказ, к примеру, в Москву, обещают уже по цене около 2 миллионов рублей.

Ещё дороже предлагаются Volkswagen Lavida XR в наличии — от 2,4 миллионов рублей. Но здесь важно отметить, что данные версии седана имеют более богатое оснащение: кожаный салон, 16-дюймовые легкосплавные диски, электронные ассистенты водителя, круиз-контроль и автопарковщик.