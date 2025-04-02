В России появятся ГОСТы для беспилотных автомобилей

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До конца 2025 года в России появятся ГОСТы для беспилотных автомобилей. Об этом в комментарии изданию «Газета.Ru» сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Эксперты собираются стандартизировать использование автономных транспортных средств при любых условиях. При разработке ГОСТов специалисты будут учитывать опыт стандартизации систем искусственного интеллекта, а также других видов беспилотников.

В России появятся ГОСТы для беспилотных автомобилей
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По словам Шалаева, в настоящее время специалисты ведут разработку нескольких ГОСТов, которые позволят стандартизировать автономные машины в России. Общие правила эксплуатации введут для колесных транспортных средств с высоким уровнем автоматизации управления категории «А», оснащенным автоматизированными системами вождения.

Государственные стандарты затронут роботизированные машины, системы автономного вождения которых не предоставляют возможности человеку вмешиваться в управление во всех ситуациях при любых дорожных и погодных условиях. Глава Росстандарта заявил, что первые ГОСТы появятся в стране до конца нынешнего года.

В мае прошлого года Министерство цифрового развития заявило, что россияне не скоро массово пересядут на беспилотные автомобили. По мнению главы ведомства Шадаева, это произойдет минимум через пять лет.

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