Tank готовит для России новую версию гибридного внедорожника

До конца весны в продажу поступит внедорожник в исполнении Hi-Performance. Такому «семисотому» положена мощная бензоэлектрическая установка с возможностью подзарядки, как у топового Tank 700 Edition One, при этом экстерьер оформлен как у «средней» комплектации Superior — то есть без агрессивного обвеса. Иными словами, это будет промежуточная версия между уже существующими.

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Tank 700 — это полноразмерный рамный внедорожник, который вышел на российский рынок осенью прошлого года и стал самой дорогой моделью марки. В настоящее время «семисотый» предложен в двух модификациях: с трехлитровым мотором мощностью 354 лошадиные силы и с 422-сильной гибридной силовой установкой. Комплектаций, в свою очередь, три: базовая Premium, «средняя» Superior и топовая Edition One, причем последняя отличается не только мощной бензоэлектрической установкой, но и внешне — у нее спортивный карбоновый обвес и самые крупные колесные диски, 22-дюймовые.

С появлением исполнения Hi-Performance количество комплектаций увеличится до четырех — новая версия займет нишу между Superior и Edition One. От первой она унаследует экстерьер, а от второй — подзаряжаемую гибридную систему PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Она состоит из бензиновой «турбошестерки» мощностью 354 лошадиных сил, электромотора, встроенного в девятидиапазонную автоматическую коробку передач, и батареи на 37,1 киловатт-часа. Суммарная мощность агрегатов составляет 422 сил, пиковая же отдача достигает 517 сил. Привод полный, с тремя блокировками: центральной, задней и передней.

Tank 700 Hi-Performance обещаны «зимний» пакет подогревов и увеличенный бачок омывателя, 22-дюймовые диски и розетка на 220 вольт в багажнике. Сиденья оснащены вентиляцией, подогревом и функцией массажа, а аудиосистема насчитывает 16 динамиков. Другие подробности о новой комплектации и ее цену Tank обнародует ближе к старту продаж.

Модель в трех уже доступных комплектациях по состоянию на начало апреля стоит от 9 499 000 рублей за версию Premium, Superior обойдется в 10 199 000 рублей, а гибрид Edition One в 12 499 000. Логично предположить, что Hi-Performance расположится в ценовом диапазоне от 11 до 12,5 миллиона рублей.