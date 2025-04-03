«Автодор» начал готовить дорогие к летнему сезону

Государственная компания «Автодор» начала подготовку своей дорожной сети к эксплуатации в весенне-летний период. Работы охватывают 5 019 километров трасс. Об этом сообщает издание АБН24 со ссылкой на Министерство транспорта.

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Специалисты тщательно проверяют состояние дорожного покрытия, систем водоотведения, грунта, обочин и откосов. В работах задействовано около 1500 единиц специализированной техники.

Проводится плановая модернизация спецтехники. В частности, зимнее навесное оборудование заменяется на летнее: снежные отвалы демонтируются и устанавливаются щётки, а распределители реагентов заменяются на системы полива. В парке техники насчитывается 880 комбинированных дорожных машин.

Также проводится очистка и мойка элементов обустройства дорог, включая барьерные ограждения, шумозащитные экраны и дорожные знаки. Кроме того, осуществляется уборка остатков противогололёдных материалов, использовавшихся зимой.

Все работы по подготовке дорог к летнему сезону планируется завершить до конца текущего месяца.

Ранее сообщалось, что ямальские дороги начали готовить к весеннему половодью.

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