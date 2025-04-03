Кроссовер Omoda C7 получит в России пять комплектаций

Новый кроссовер марки Omoda - C7 - будет доступен в России с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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Как сообщает портал "Китайские автомобили" в своём Telegram-канале, машину предложат как с передним, так и с полным приводом. Базовая версия Joy получит зимний пакет, включающий в себя подогрев руля, лобового стекла и передних сидений, задние парктроники с камерой и четыре подушки безопасности.

Аналогичный набор опций окажется и у версии Drive с полным приводом. В более продвинутых комплектациях Lifestyle (передний привод) и Active (полный привод) будут добавлены функции электрической регулировки сидений, подогрева заднего дивана, складывания зеркал, атмосферной подсветки и беспроводной зарядки.

В максимальном исполнение Supreme, доступном только с полным приводом, список опций расширят. К ним добавятся: приветственный свет, панорамный люк, набор ассистентов безопасности, автоматическое включения дальнего света, вентиляция и память настроек водительского сидения, а также салонное зеркало с автозатемнением.

Гарантия на автомобиль составит 3 года или 100 000 километров пробега.

Ранее "РГ" писала о том, что кроссовер Omoda C7 появится в РФ до конца лета.