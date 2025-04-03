Kia Forte готовится к возможному возвращению на российский рынок

Стоит отметить, что модель Kia Forte ранее была представлена на российском рынке под названием Cerato, однако в марте 2024 года её сменил седан Kia K4. Несмотря на это, компания Kia приняла решение продлить действие прав на бренд Forte, который, согласно патентной документации, может использоваться для обозначения различных автомобильных компонентов, таких как подушки безопасности и стеклоочистители.

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Регистрация логотипа Kia Forte вызвала оживлённое обсуждение на фоне циркулирующих слухов о возможном возвращении иностранных автомобильных брендов на российский рынок. Данный шаг может быть расценен как предварительная подготовка к возобновлению операционной деятельности компании в России.

Ранее сообщалось, что компания Toyota также зарегистрировала на территории России ряд товарных знаков, в том числе для моделей, производство которых было прекращено.

Тем временем стало известно, что Omoda C7 выйдет на российский рынок в пяти комплектациях, а в Китае предложили Changan Eado Plus с доступной версией с МКПП.