В России выставили на продажу новый ВАЗ-2108

Этот ВАЗ-2108 не имеет ни малейших изъянов, все его компоненты оригинальные, включая мельчайшие детали, а сиденья до сих пор покрыты заводской защитной плёнкой. Особо подчёркивается, что автомобиль намеренно не подвергался предпродажной подготовке, чтобы максимально сохранить его аутентичность и коллекционную ценность.

© runews24.ru

Под капотом "раритетного экземпляра" находится 1.3-литровый бензиновый двигатель, развивающий мощность в 64 лошадиные силы, в сочетании с механической трансмиссией. Показания одометра демонстрируют символический пробег всего в 500 километров.

Продавец акцентирует внимание на том, что для безопасной и полноценной эксплуатации потребуется проведение полного комплекса регламентных работ по техническому обслуживанию, а также приобретение и установка аккумуляторной батареи и высоковольтных проводов.

Тем временем в Китае предложили Changan Eado Plus с доступной версией с МКПП, а Mercedes-Benz может отказаться от бюджетных моделей в Америке из-за новых пошлин.