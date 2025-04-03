В России выставили на продажу новый Nissan Almera

В Москве в продаже появился седан Nissan Almera 2014 года без пробега. Автомобиль был выпущен на АвтоВАЗе, куплен у официального дилера, а затем поставлен на хранение в гараж.

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"Альмера" представлена в комплектации Comfort, в которую включены кондиционер, противотуманные фары, УГР, подогрев передних сидений, две подушке безопасности, передние сиденья с регулировкой высоты, передние ЭСП, электрорегулировка зеркал. Дополнительно были установлены защита двигателя, противоугонная система с блокировкой КПП, сигнализация, парктроники.

Nissan Almera оснащён атмосферным двигтаелем 1.6 литра мощностью 102 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Седан серийно выпускался на АвтоВАЗе в Тольятти с декабря 2012 года по октябрь 2018-го. Почти за шесть лет произведено около 138 тысяч экземпляров Nissan Almera.

Цена "капсулы времени" - 1 400 000 рублей. Причём цена была снижена недавно, изначально за автомобиль просили на 99 тысяч рублей больше.