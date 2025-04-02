На одной из оживленных дорог Москвы заметили самокатчика, который ехал со скоростью 100 км/ч. Видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах мужчина в шлеме и наколенниках уверенно едет по трассе на СИМ (средство индивидуальной мобильности) в потоке автомобилей.

Также на кадрах отчетливо виден спидометр, который показывает в момент съемки порядка 100 км/ч.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов сообщил, что следует разработать ряд правил в отношении водителей СИМ.

По его мнению, электросамокаты нужно «отправить на трассы» (запретить им проезд по тротуарам), а их водителей необходимо обязать носить яркую, заметную защитную экипировку.