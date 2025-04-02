Стало известно, когда начнутся продажи общих полисов ОСАГО для РФ и Белоруссии

Продажи полисов ОСАГО, действие которых распространяется на Россию и Белоруссию, начнутся 23 апреля 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Договор страхования Союзного государства представляет из себя договор ОСАГО с одновременно заключенным дополнительно к нему по желанию страхователя договором расширения на Республику Беларусь. Покрытие на Республику Беларусь не включается по умолчанию во все полисы ОСАГО», — отмечается в сообщении.

Полисы с расширением на территорию Белоруссии можно оформить только в электронном виде. В России на это уполномочены девять страховых компаний: «АльфаСтрахование», «ГСК «Югория», «Зетта Страхование», «Спасские ворота», СК «Двадцать первый век», «СК «Согласие», «Росгосстрах», «ВСК» и «РЕСО-Гарантия».