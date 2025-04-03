В России отзывают более 18 тысяч автомобилей BAIC

В России отзывают 18,6 тысячи машин китайской марки BAIC, чтобы установить системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает компания-дистрибутор «БАИК РУС».

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Целью отзывной кампания является повышение безопасности автомобилей. Также BAIC нужно исполнить требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Под отзыв попали все модели BAIC, которые были выпущены с 31 января 2023-го по 14 июля 2024 года. Среди них седан U5 Plus, кроссоверы X35, X55, X7 и X75, а также внедорожник BJ40

Дилеры должны сообщить клиентам об отзывной кампании и пригласить на СТО, чтобы провести работы. Они будут для автовладельцев бесплатными.

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