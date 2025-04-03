В России отзывают более 18 тысяч автомобилей BAIC

В России объявлен отзыв более 18 тысяч автомобилей BAIC
В России отзывают 18,6 тысячи машин китайской марки BAIC, чтобы установить системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает компания-дистрибутор «БАИК РУС».
Целью отзывной кампания является повышение безопасности автомобилей. Также BAIC нужно исполнить требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Под отзыв попали все модели BAIC, которые были выпущены с 31 января 2023-го по 14 июля 2024 года. Среди них седан U5 Plus, кроссоверы X35, X55, X7 и X75, а также внедорожник BJ40
Дилеры должны сообщить клиентам об отзывной кампании и пригласить на СТО, чтобы провести работы. Они будут для автовладельцев бесплатными.
Ранее автоэксперт прокомментировал идею вытеснить самокатчиков на дороги.