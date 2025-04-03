УАЗы получили обновленную мультимедиа без прибавки к стоимости

По собственной информации "Российской газеты", Ульяновский автомобильный завод начал оснащать модели "Патриот" и "Пикап" модернизированным информационно-развлекательным комплексом "УАЗ Navi".

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Мультимедиа получила более мощные четырехъядерные центральный и графический процессоры, увеличенный объём оперативной и встроенной памяти (2 Гб и 32 Гб соответственно), модуль Bluetooth 5.0 и новую версию операционной системы Android 10.0.

Благодаря этому повысились быстродействие системы, скорость реакций при запуске приложений, качество воспроизведения.

На данный момент известно, что стоимость обновленной мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией и шестью динамиками в пакете Limited осталась неизменной - от 2 040 000 рублей.

Этот же комплекс будет устанавливаться в обновлённый УАЗ "Патриот", который ожидается в конце текущего года.