В Калужской области запустили производство электродвигателей

Старт производства бесколлекторных электродвигателей в Калужской области дали глава региона Владислав Шапша и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Запуск обеспечит полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем, сообщил в своем Telegram-канале губернатор.

© ТАСС

"Укрепляем конкурентоспособность калужской промышленности на российском и международном рынках. Развиваем высокотехнологичные отрасли. С заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Шпаком в Калуге дали старт новому производству бесколлекторных электродвигателей, организованного резидентом научно-производственного центра", - написал Шапша.

Отмечается, что оборудование обладает высокой эффективностью и надежностью и применяется в различных отраслях, в том числе автомобилестроении, робототехнике и авиации. По словам Шпака, новые производственные мощности позволят обеспечить полный цикл изготовления электродвигателей для беспилотных авиационных систем.

Шапша добавил, что Калужская область остается одним из центров высоких технологий в стране, а проект значительно укрепляет технологический суверенитет страны. Власти продолжают поддерживать инициативы, направленные на развитие инновационных производств.