Представлены концепты Genesis X Gran Coupe и X Gran Convertible

На автосалоне, проходящем в Сеуле, дебютировали два концепта на базе флагманского G90 — X Gran Coupe и X Gran Convertible, разработанные подразделением Genesis Design. В самой компании о проектах говорят как о «переосмыслении роскоши и производительности» и подчеркивают, что они «открывают новую главу в истории Genesis».

© Motor.ru

От стандартного седана G90 и купе, и кабриолет отличаются большим углом наклона передних стоек и лобового стекла. Соответственно, линия крыши у них ниже. Двери при этом сделали шире, чтобы облегчить доступ в салон. Расширены и крылья, а колесные диски дополнены поперечными сечениями, контрастирующими с двухрядными спицами. Изменен дизайн заднего бампера — его сделали более гладким.

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

Цвет кузова и отделка салона X Gran Coupe Concept вдохновлены средиземноморскими оливковыми деревьями — в интерьере использованы декоративные вставки из шпона, лиственный мотив присутствует даже на ковриках. Купе X Gran Convertible, в свою очередь, выкрашено в цвет давленого винограда, а его салон передает насыщенный оттенок сорта каберне-совиньон из итальянского региона Ливорно.

Из интересных решений в салоне можно выделить интегрированные в сиденья ремни безопасности и встроенные дисплеи для пассажиров на втором ряду.

Помимо этих двух концептов, на стенде Genesis на выставке в Сеуле представлены уменьшенный в два раза GMR-001 Hypercar, концепт GV60 Magma, «черное» исполнение GV80 Black, модернизированные GV60 и GV70, а также G90. Автосалон откроется для посетителей 4 апреля и продлится до 13 апреля.