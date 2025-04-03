Renault обновила кроссовер Austral

Renault Austral дебютировал три года назад в качестве замены не снискавшей популярности модели Kadjar, предложив новый стиль и технологии. Теперь настало время для планового обновления, тем более что появившийся позднее Espace, уже прошёл "пластику".

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Обновление внешности свелось к тому, что Austral получил такой же передок, как у Rafale и Espace. Подправили и фонари. Основная же часть кузова изменений не претерпела.

Большой панорамной крыши, как у "Эспейса", новинке не досталось, а вот встроенная в переднюю стойку камера у кроссовера тоже есть: она распознаёт водителя, активируя доступ и приводя настройки в соответствие с профилем.

Дизайн салона остался без изменений. Заявлены улучшенная шумоизоляция, новые передние сиденья и варианты отделки.

Силовые установки пересмотрели. Исключили, очевидно, непопулярный вариант "мягкого" гибрида с турботройкой 1,3 литра и механической коробкой передач, 160-сильную версию с вариатором оставили. Также сохранена установка E-Tech full hybrid powertrain с ДВС 1,2 литра, электромотором и 400-вольтной батареей, мощность 160 и 200 л.с.

Ранее "РГ" рассказывала об обновлённом Renault Espace, который является по сути удлинённой версией Austral.