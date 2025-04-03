В России могут подешеветь автомобили с пробегом. Причиной стало снижение спроса.

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Цены на подержанные автомобили в России могут снизиться на 5-10% в случае падения спроса, прогнозирует коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. В феврале 2025 года продажи подержанных авто немного снизились по сравнению с прошлым годом, составив 397,1 тысяч штук.

Самыми популярными моделями стали Lada 2107, Lada 2114 и Kia Rio. Средняя цена подержанного автомобиля в феврале достигла 1,48 миллион рублей, передает "Газета.ru".