В Москве выставлен на продажу кабриолет ВАЗ 2108 1993 года за 2 млн рублей

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На одном из классифайдов выставили на продажу редкий автомобиль — ВАЗ 2108 1993 года выпуска в кузове кабриолет. Этот экземпляр привезен из Канады и восстановлен до состояния «как с завода».

Таких машин в мире сохранилось всего около 500 штук, и этот экземпляр из их числа.

Судя по фото, автомобиль в идеальном состоянии: пробег 15 000 км, и за все время его владельцами было зарегистрировано всего три человека.

Кузов и салон восстановлены до оригинального состояния, все запчасти новые, включая элементы интерьера. Особенностью кабриолета является сохранение оригинальных канадских шильдиков, которые подтверждают происхождение авто.

ВАЗ 2108 оснащен 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л.с. и механической коробкой передач, привод передний.

Автомобиль восстанавливали на протяжении года, и в 2017 году он был готов для участия в выставках и использования как авто выходного дня.

Нынешний владелец просит на него 2 млн рублей, но согласен и на обмен на легковой автомобиль стоимостью от 2 млн рублей или ретро-технику.

Кабриолеты ВАЗ-2108 делали из обычных «восьмёрок» силами дилеров, продававших тольяттинские автомобили. Этот экземпляр изготовил канадский дилер марки Lada специально для местного рынка. Специалисты доработали конструкцию дверей и усилили силовой каркас кузова, установив за спинкой заднего сиденья элементы жесткости, а в бамперы вмонтировав обязательные в Канаде и США боковые фонари.