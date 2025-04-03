В Уфе задержан переодетый в гаишника мужчина на моноколесе

Стражи дорог выявили в сети видео, на котором мужчина в форме инспектора ДПС передвигается на моноколесе по Уфе.

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Как рассказал главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, герой видеоролика был установлен - им оказался 28-летний горожанин. Свой поступок он объяснил тем, что таким образом хотел призвать к порядку самокатчиков. Мол, они, завидев человека в форме, начинают соблюдать правила: спешиваются на пешеходном переходе, перестают ездить по двое, сбавляют скорость.

Однако настоящие инспекторы ГАИ помощь не оценили. На мужчину составили протоколы за незаконное ношение форменной одежды и нарушение правил дорожного движения. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в отдел полиции.