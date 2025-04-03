Мощный квадроцикл QRX 650 будут продавать по цене Lada Granta

Официальный дистрибьютор Honda Motor, российская компания «Мотор-Плейс», раскрыла цены квадроциклов серии QRX. Как стало известно редакции Quto, базовый вариант QRX 650 будет стоить 999 900, а дополненный опциями QRX 650 PRO — 1 099 900 рублей.

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Обе модели оснащены одноцилиндровыми «жидкостными» двигателями отлачей 41 сила, подключаемым полным приводом, блокировкой дифференциалов и независимыми двухрычажными подвесками.

В базовую комплектацию входят лебедка, цифровая панель приборов и бензобак объёмом 22 литра. Доступные цвета: оранжевый, красный, серо-зеленый, темно-серый и камуфляж.

В феврале поставщик также раскрыл минимальную стоимость базовой модели во всей линейке. Самым бюджетным вариантом будет 33-сильный QRX 550, которую можно приобрести за ₽849 900.

Мототехника производится на современном китайском заводе по технологическим процессам, в разработке которых принимала участие компания Yamaha.

Между тем, российская компания создала квадроцикл-снегоход. Разработала вездеход-трансформер фирма «Северный технопарк» из Череповца.