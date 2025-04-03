В России стартовали продажи экономичного Lada Largus

В строй после обновления вернулась самая экономичная, как утверждает АвтоВАЗ, модификация Lada Largus - Largus CNG. В битопливной версии, которая потребляет как бензин, так и метан, представлены пассажирский универсал и коммерческий фургон.

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"В соответствии с пожеланиями потребителей в новой версии баллоны расположены под полом кузова, благодаря чему полностью сохраняется и вместительный багажник, и штатный 50-литровый бензобак", - рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

Всего баллонов под сжиженный природный газ у "Ларгусов" три. Они изготовлены из стали и располагают суммарным объёмом 90 литров. Газобаллонное оборудование, установленное на Lada Largus CNG, обеспечивает высокий уровень безопасности: прочные баллоны защищены металлическим кожухом, а также специальными клапанами, автоматически перекрывающими подачу метана в случае дорожно-транспортного происшествия.

Важно подчеркнуть, что заводское газобаллонное оборудование имеет заводскую сертификацию, поэтому дополнительных трудностей при регистрации транспортного средства в ГИБДД не возникнет.

На АвтоВАЗе заявили, что благодаря возможности сочетать государственные субсидии с выгодными акциями от Lada финальная цена Largus CNG сопоставима со стоимостью бензиновой версии.

Рекомендованная розничная цена пятиместного универсала Lada Largus CNG с учетом госсубсидии и фирменных программ начинается от 1 685 000 рублей. Купить битопливный фургон Largus CNG можно начиная от 1 520 000 рублей.

Автомобили оснащены 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В комплектацию универсала включены: две фронтальные подушки безопасности, сиденье водителя с регулировкой по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла и наружных зеркал, кондиционер, парктроник, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя и света, а также мультимедийная система Lada EnjoY Pro.

Оснащение фургона чуть проще: также есть две фронтальные подушки безопасности, сиденье с регулировкой по высоте, кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль, камера заднего вида и мультимедиа Lada EnjoY Pro.

Таким образом, АвтоВАЗ расширил семейство Lada Largus, в которое, кроме версий на метане входят чисто бензиновые пассажирский универсал, его Cross-версия и фургон.

По итогам начала 2025 года "Ларгусы" показали стабильные результаты: в марте завод 1947 пассажирских версий и 918 фургонов. Всего за первый квартал реализовано 7136 автомобилей этого семейства.

Автомобили с битопливными двигателями интересны прежде всего коммерческому сектору. На данный момент в этом сегменте АвтоВАЗ предлагает кроме "Ларгуса" полурамные автомобили на базе Lada Granta и Niva, но в скором времени на рынке будет запущен бренд SKM.

SKM - новый бренд АвтоВАЗа, представленный в начале марта 2025 года. Под ним будут выпускать автомобили, которые займут нишу между Lada Largus и "ГАЗелью".

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Официальных подробностей о новинках пока мало. Известно, что автомобили SKM обладают компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также предоставят удобства погрузки и разгрузки. Тем не менее, "РГ" выяснила и рассказала подробности о минивэне и цельнометаллическом фургоне.