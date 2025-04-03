В РФ на продажу выставили уникальный седан из посольства Англии

"Российская газета" в ходе мониторинга сайта бесплатных объявлений "Авито" обнаружила в продаже редкий английский седан Humber Super Snipe 1962 года. Владелец из Санкт-Петербурга просит за свой 63-летний ретромобиль 2 000 000 рублей.

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Бренд Humber был основан в Великобритании в далеком 1868 году Томасом Хамбером, и изначально компания занималась производством велосипедов. Однако в 1898 году они создали свое первое транспортное средство. На рубеже 30-х годов марку выкупили братья Рутс, которые к тому моменту владели 60% акций предприятия, и в дальнейшем все машины производились под их непосредственным контролем. Модель Super Snipe собиралась на заводе с 1938 по 1967 год и претерпела три модернизации.

Представленный образец является последней генерацией автомобиля. В отличие от дорестайлинга, передняя оптика седана обзавелась сдвоенными фарами на американский манер. Кузов ретромобиля, окрашенный в черный цвет, хотя и нуждается в глубокой реставрации, все еще выглядит стильно и привлекательно за счет изобилия хромированных элементов на нем. Салон машины сохранился чуть лучше - кожаные сидения хоть и потерты, но все еще комплектны, а деревянные вставки интерьера находятся на своих местах.

По заверению продавца, Humber был приобретен его родственником в Посольстве Великобритании в 1970 году и с того момента всю жизнь пробыл в одних руках. Под капотом редкой "легковушки" расположен 2,3-литровый рядный мотор мощностью 74 лошадиные силы. В паре с ним работает механическая коробка передач.

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