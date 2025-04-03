Huawei обошла Zeekr в гонке за самую быструю зарядку

Китайский технологический гигант Huawei анонсировал сверхбыструю зарядную станцию мощностью 1,5 мегаватта (1500 кВт), обогнав недавние достижения конкурентов BYD и Zeekr в области зарядных технологий для электромобилей. Сначала BYD анонсировал зарядку на 1000 кВт, затем Zeekr поднял планку до 1,2 МВт, но Huawei буквально за день перехватил лидерство, показав устройство, которое пока не имеет равных. Правда, ни один электромобиль в мире еще не способен использовать такую мощность.

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Гонка за скоростью зарядки набирает обороты в Китае, где компании стремятся сделать электромобили такими же удобными, как машины с бензиновыми двигателями. Huawei, известный своими смартфонами, активно развивает автомобильное направление, и его новая зарядка — это вызов не только BYD и Zeekr, но и всему рынку. Для сравнения: большинство современных электрокаров заряжаются на мощности до 350 кВт, что в разы медленнее.

Эксперты отмечают, что такие технологии опережают сами автомобили — их батареи пока не готовы к столь быстрому приему энергии. Тем не менее, Huawei уже планирует внедрить новинку на своих станциях в Китае. Это может подтолкнуть развитие инфраструктуры и самих электромобилей, сократив время зарядки до минут, как при заправке бензином.

Пока Zeekr и BYD отмалчиваются.