Беспощадный тюнинг Mazda

Автомобили Mazda — харизматичные, стильные и популярные во всем мире. Автостроители из Хиросимы до сих пор считают себя не корпорацией, а «небольшой компанией». Возможно, на фоне Тойоты… Но сегодня речь о другом. Для многих людей Mazda — любимый автомобиль на каждый день, но в истории компании было немало по-настоящему культовых моделей. И мастера виртуального тюнинга ценят их не меньше любых других автомобильных фанатов. А что они с ними делают! Смотрите в нашей галерее.