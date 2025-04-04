Беспощадный тюнинг Mazda

Motor.ru
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Mazda Atenza Rocket Bunny
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Mazda Atenza Rocket Bunny 
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Mazda Miata X
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Mazda Miata X 
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Mazda Miata X
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Mazda Miata X 
© Motor.ru
Mazda RX-7
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Mazda RX-7 
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Mazda RX-7 «IssaVIBE»
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Mazda RX-7 «IssaVIBE» 
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RX-7 «TENGU V3»
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RX-7 «TENGU V3» 
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RX-7 «TENGU V3»
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RX-7 «TENGU V3» 
© Motor.ru
Mazda RX-787B
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Mazda RX-787B 
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«Wide FD» Mazda RX-7
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«Wide FD» Mazda RX-7 
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Widebody Mazda RX-7 Studio
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Widebody Mazda RX-7 Studio 
© Motor.ru
Widebody Mazda RX-7 Studio
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Widebody Mazda RX-7 Studio 
© Motor.ru
Mazda MXV8. Автор пишет: «Кастомный широкий кузов, мотор V8 LS, радиатор сзади, каркас и достаточное количество светодиодов, чтобы вас ослепить».
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Mazda MXV8. Автор пишет: «Кастомный широкий кузов, мотор V8 LS, радиатор сзади, каркас и достаточное количество светодиодов, чтобы вас ослепить». 
© Motor.ru
Mazda MXV8
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Mazda MXV8 
© Motor.ru
Mazda MX-5 Cup Car
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Mazda MX-5 Cup Car 
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Mazda MX-5 Cup Car
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Mazda MX-5 Cup Car 
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Mazda RX Se7en
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Mazda RX Se7en 
© Motor.ru
Initial D tribute. Keisuke Takahashi FD3S
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Initial D tribute. Keisuke Takahashi FD3S 
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Mazda RX-7 FD3S Vulcan widebody. Автор утверждает, что на эту работу его вдохновил Aston Martin Vulcan
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Mazda RX-7 FD3S Vulcan widebody. Автор утверждает, что на эту работу его вдохновил Aston Martin Vulcan 
© Motor.ru

Автомобили Mazda — харизматичные, стильные и популярные во всем мире. Автостроители из Хиросимы до сих пор считают себя не корпорацией, а «небольшой компанией». Возможно, на фоне Тойоты… Но сегодня речь о другом. Для многих людей Mazda — любимый автомобиль на каждый день, но в истории компании было немало по-настоящему культовых моделей. И мастера виртуального тюнинга ценят их не меньше любых других автомобильных фанатов. А что они с ними делают! Смотрите в нашей галерее.

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