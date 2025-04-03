Volkswagen запланировал поднять цены на машины

Volkswagen планирует повышение цен после введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импортные автомобили. Об этом со ссылкой на представителей компании сообщает Bloomberg.

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Немецкий производитель первым собирается добавить импортные пошлины к отпускным ценам на свои машины, поставляемые в США.

По словам главы немецкого автомобильного лобби VDA Хильдегард Мюллер, тарифы Трампа представляют собой «фундаментальный поворотный момент в торговой политике». От этого шага пострадают только проигравшие, в том числе в США, где потребители столкнутся с «ростом инфляции и сокращением ассортимента товаров», заявила она.

Немецкий производитель пытается закрепиться на прибыльном североамериканском рынке, где по итогам 2024-го он получил около пятой части своей выручки. Компания увеличила поставки в регионе на семь процентов, что помогло смягчить потери в результате падения продаж в Китае. У Volkswagen есть завод в Теннесси, где производятся электромобили ID.4 и внедорожники Atlas. Ряд моделей, в том числе ID.Buzz и хэтчбеки Golf, импортируются из Европы, а внедорожники Tiguan и Taos и компактные автомобили Jetta — из Мексики.

Помимо Volkswagen, о поднятии цен думает и итальянская компания Ferrari. Она планирует повысить цены на некоторые свои автомобили в США на целых 10 процентов, что прибавит к их ценнику десятки тысяч долларов.

В четверг акции немецких автомобильных компаний начали падать на фоне новостей о тарифах: Volkswagen и Mercedes потеряли более трех процентов, акции BMW снизились на 0,7 процента.

Дональд Трамп установил пошлины в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Как объяснил глава Белого дома, такая мера необходима для защиты национальной безопасности.