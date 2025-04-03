Названы шесть машин, которые конкурировали с советскими авто

В государствах соцлагеря выпускали автомобили, близкие по классу к популярным советским моделям. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Канунников назвал некоторые из них.

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«Самым массовым и доступным автомобилем Германской Демократической Республики (ГДР) был Trabant. Но в Восточной Германии выпускали и машины более высокого класса: с 1955 года – семейство Wartburg 311», — сказал Канунников.

В Чехии были популярны автомобили Skoda 1000 MB. Базовый литровый мотор развивал 40 л.с., позднее – 43 л.с. По этим параметрам Skoda 1000MB была ближе к ЗАЗ-968.

Польша сотрудничала с итальянским концерном FIAT. В 1960-х поляки выбрали FIAT 125, который под именем Polski FIAT 125P начали производить в 1967 году.

Социалистическая республика Румыния (СРР) к производству легковых автомобилей (если не считать внедорожники ARO) пришла только в 1968 году. Сначала изготовили небольшую партию заднемоторных Renault 8, а в 1969 году перешли к производству лицензионного Renault 12.

До этого Канунников сообщил, что внедорожник УАЗ-469, прямым потомком которого является производимый в настоящее время «УАЗ Хантер», выпускался во множестве редких версий в СССР и России, а также за рубежом.

«Среди прототипов внедорожника были два почтовых фургона с колесной базой 2580 мм и удлиненным задним свесом. Один из них сделали с правым рулем для удобства походов водителя-почтальона от автомобиля к почтовым ящикам», — привел пример Канунников.

Еще в 1970-х годах у автомобиля были модификации с цельнометаллическим кузовом, которые тогда не стали серийными. УАЗы с импортными бензиновыми и дизельными моторами, а также другими доработками делала фирма Martorelli в Италии. Свой вариант модернизации УАЗа сделали также в Польше. В конце 1990-х годов фирма UAZ of America из штата Вирджиния оснастила УАЗ моторами от Chevrolet Blazer, но такой вариант выпускался непродолжительное время.

Ранее Сергей Канунников назвал пять конкурентов советского «Запорожца».