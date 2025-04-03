Появились первые изображения доступного кроссовера Omoda C3

Как будет выглядеть самый дешевый кроссовер Omoda. Новую модель, которая получит название С3, рассекретили на дизайнерских скетчах: судя по изображениям, это будет компактное кросс-купе с экстерьером в стиле ближайших конкурентов — Geely Coolray и GAC GS3. По единственному рисунку интерьера можно сделать вывод, что у С3 будет оригинальный салон с вертикально ориентированным планшетом мультимедийной системы.

© Motor.ru

Впервые об Omoda C3 и его возможном появлении в России заговорили еще в 2023 году. Тогда сообщалось, что под этим индексом на рынке появится кроссовер начального уровня, который будет стоить дешевле знакомого россиянам С5. На тот момент финального дизайна еще не было, однако сообщалось, что платформу и агрегаты C3 разделит с Chery Tiggo 3x, он же рестайлинговый Chery Tiggo 2 за пределами Китая.

© Omoda

© Omoda

Теперь же Chery, которой принадлежит марка Omoda, заявляет, что С3, запечатленный на эскизах, — это глобальная модель. Причем, судя по ее виду, оригинальная, а не «клон» Tiggo 3x. По неофициальным данным, у кроссовера будут бензиновая, гибридная и чисто электрическая версии, но технических подробностей пока нет.

На сегодняшний день модельная линейка Omoda представлена в России кроссовером C5 (от 1,9 миллиона рублей со скидками), недавно пережившим рестайлинг, и седаном S5 (от 1,8 миллиона рублей). На подходе и третья модель — кроссовер С7.

Omoda C7 — это среднеразмерный кроссовер, который расположится на ступень выше С5, а конкурировать ему предстоит с Geely Atlas, новым Haval F7 и Jetour Dashing. В России модель предложат с 1,6-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом» с двойным мокрым сцеплением, привод передний или полный в зависимости от модификации. Цена пока не объявлена, однако предполагается, что Omoda C7 выступит в одном ценовом сегменте с Jaecoo J7, то есть может оказаться чуть дешевле трех миллионов рублей.