Volkswagen приостановил поставки автомобилей в США

3 апреля 2025 года американский президент распорядился ввести 25-процентные заградительные тарифы на импорт легковых машин, грузовиков и автозапчастей. По мнению главы государства, поставка транспортных средств и комплектующих к ним угрожает национальной безопасности страны.

© Motor.ru

Volkswagen поставляла в США автомобили из Мексики. Немецкая марка импортировала кроссоверы Tiguan и Taos, а также седан Jetta. После распоряжения Трампа базовые тарифы на продукцию, ввозимую из Мексики и Канады, выросли на 25 процентов. Для стран Евросоюза ставка выросла на 20 процентов, для Китая – на 34.

Повышение пошлин приведет к увеличению стоимости автомобилей Volkswagen на североамериканском рынке. Немецкий концерн заявил, что включит затраты на выплаты 25-процентной пошлины в окончательною стоимость машин.

В конце марта в США резко подорожали автомобили Ferrari и Porsche. Премиальные бренды скорректировали стоимость своих машин в ответ на пошлины Дональда Трампа.