Между Челябинском и Казахстаном ограничат движение по трассе

С 10 апреля по 15 ноября на трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном вводятся ограничения движения из-за капитального ремонта участка с 53-го по 65-й километр. Скорость ограничат до 70 км/ч, а у пешеходных переходов — до 40 км/ч.

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Работы включают расширение дороги до четырёх полос и обустройство разворотных петель. Это повысит безопасность и пропускную способность на ключевом направлении, соединяющем Россию с Казахстаном.

Водителям рекомендуют учитывать возможные затруднения при планировании маршрута. Несмотря на ремонт, движение перекрывать не будут, но контролировать его станет временная схема.Ожидается, что после завершения работ трасса станет значительно комфортнее и безопаснее для всех участников движения — как для легкового, так и для грузового транспорта. Власти призывают автомобилистов соблюдать временные ограничения и внимательно следить за дорожными знаками в зоне ремонта.

На фоне инфраструктурных улучшений в регионе — рост газификации в Оренбуржье до 98% и контроль ФАС над тарифами на электричество — ремонт трассы А-310 стал ещё одним шагом к улучшению жизни и логистики в южных регионах страны.