Кроссоверы заняли треть парка легковых авто в России

С начала текущего года в РФ было зарегистрировано свыше 14 миллионов кроссоверов и внедорожников, что составляет 29,7% от общего количества легковых машин.

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Как отмечают специалисты аналитического агентства "Автостат", в данном рейтинге сегмент SUV уступает лишь В-классу (18,51 миллиона штук), доля которого составляет 39%.

В марочном списке самыми популярными кроссоверами являются автомобили Lada (1,33 миллиона штук). За ними с небольшим отрывом следуют Toyota (1,27 миллиона штук), Nissan (1,1 миллиона штук), Hyundai (934 тысячи штук) и Kia (773 тысячи штук). Суммарная доля этих пяти брендов составляет около 40% от всех машин в данном классе.

Модельный рейтинг в свою очередь возглавляет трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend. По состоянию на первый месяц 2025 года в нашей стране их было зарегистрировано чуть более одного миллиона. На второй строчке располагается Chevrolet Niva (636 тысяч штук). В топ-5 также попали: Toyota RAV4 (522 тысячи штук), Renault Duster (495 тысяч) и Nissan X-Trail (372 тысячи).

Эксперты агентства отмечают, что каждый третий (32,8%) автомобиль сегмента SUV в России имеет японские корни. У российских, корейских и китайских кроссоверов и внедорожников практически равные показатели (по 13-14%). А вот каждый десятый SUV - это детище немецких автоконцернов (10,3%).

Ранее "РГ" писала о том, что в России падает спрос на кроссоверы и внедорожники.