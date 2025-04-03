Ford запатентовал «фальшивую» ручку переключения передач

Ford запатентовала необычную разработку — имитацию ручного переключателя передач для электромобилей (EV). Технология, описанная в патенте под названием «Shifter Assembly For Electric Vehicle», призвана вернуть водителям знакомое ощущение механической коробки передач. Документ, опубликованный 20 марта в Управлении по патентам и товарным знакам США, раскрывает устройство, которое использует актуаторы и электронный контроллер для управления энергией от батареи, изменяя скорость и крутящий момент электромоторов.

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В отличие от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, электромобили обычно имеют одну передачу, что исключает необходимость в переключении. Однако Ford предлагает добавить тактильные ощущения с помощью вибраций и сопротивления, создаваемых небольшими моторами в основании рычага.

Это может имитировать переключение, например, шестиступенчатой коробки, хотя реальных шестерен в системе нет. Идея в том, чтобы сделать вождение EV более увлекательным для тех, кто «скучает по старым временам».

Пока неясно, появится ли эта технология в серийных моделях, таких как F-150 Lightning или Mustang Mach-E.