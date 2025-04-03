В России испытали гибридный роботизированный трактор

В пресс-службе Донского государственного технического университета (ДГТУ) сообщили, что специалисты вуза протестировали в реальных условиях беспилотный гибридный трактор. Машина работает как на дизельном топливе, так и на электроэнергии, а 95% ее комплектующих произведены в России.

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По словам конструкторов, применение такого трактора позволит аграриям экономить до четверти рабочего дня, а сама работа в поле больше не будет зависеть от наличия оператора. Гибридная силовая установка делает машину более экономичной, снижая расход топлива.

Испытания показали, что переход на электрическую тягу не снижает тяговую силу трактора. Его грузоподъемность достигает 3,2 тонны, а тяговое усилие составляет до 12 килоньютонов. В режиме маневровых работ машина может работать на электричестве до 1 часа 42 минут. Разработчики отмечают, что для полноценной работы на одной зарядке в течение 12 часов потребуются более емкие аккумуляторы, которые сейчас находятся в стадии разработки, отметили в пресс-службе.

Трактор мощностью 80 лошадиных сил относится к среднему классу и совместим с уже существующим навесным оборудованием. Одним из ключевых преимуществ машины является ее способность самостоятельно управлять рабочими органами: она анализирует местность, выбирает оптимальную траекторию движения и глубину обработки почвы, а также синхронизируется с общей информационной системой хозяйства.

В будущем трактор получит систему машинного зрения, которая позволит ему «видеть» препятствия и корректировать маршрут. Ожидается, что к 2030 году ежегодно будет выпускаться около 150 таких роботизированных машин.