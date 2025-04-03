Chery согласилась участвовать в краш-тестах RuNCAP

Компания Chery в России готова участвовать в возобновленной национальной системе краш-тестов RuNCAP. Об этом говорится в заявлении производителя, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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«Официальный дистрибьютор автомобилей марки Chery в России приветствует инициативу по возобновлению национальной системы краш-тестов RuNCAP и готов оказать содействие и поддержку данной инициативы. Безопасность участников дорожного движения всегда была и остается приоритетом бренда», — отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что кроссоверы серий Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8 получили пять звезд в австралийском рейтинге безопасности ANCAP.

До этого сообщалось, что Chery реорганизует свой суббренд iCar, который появился в 2023 году.

Отмечается, что решение о реорганизации iCar уже принято, генеральный директор бренда отправлен в отставку. При этом Chery сохранит iCar, но уже в виде серии, а не отдельной марки. Производитель переименует ранее представленные модели iCar 03, 03T и V23, а новый iCar V25 будет выпущен на рынок уже под брендом Chery.

Ранее были названы 5 самых популярных китайских автомобилей с пробегом в России.